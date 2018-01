BC aprova aumento de capital do BMG O Banco Central (BC) aprovou no início do mês o aumento de capital do Banco BMG de R$ 201,850 milhões para R$ 380 milhões. A informação consta de comunicado do BC divulgado hoje no Sisbacen (Sistema de Informação do Banco Central). O BC também aprovou a contratação de 79 empresas como correspondentes bancários do Banco Nossa Caixa, do Governo do Estado de São Paulo. Por outro lado, o Banco Popular do Brasil, subsidiária do Banco do Brasil (BB) responsável pelas operações de microcrédito, recebeu autorização para contratar a empresa Medeiros & Dantas como seu correspondente bancário.