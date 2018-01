BC aprova aumento de capital do Santander Banespa O diretor de Normas e Organização do Sistema Financeiro (Dinor), do Banco Central (BC), Alexandre Tombini, aprovou processo de incorporação de três instituições pelo Banco Santander Banespa S/A e um aumento de seu capital em mais de R$ 5 bilhões - de R$ 1.493.587.244,06 para R$ 6.831.448.249,85. A aprovação foi publicada hoje no "Diário Oficial da União". Os incorporados pelo Banco Santander Banespa S/A são o Banco Santander Brasil S.A., o Banco Santander S/A e o Banco do Estado de São Paulo S/A - Banespa. De acordo com o aviso publicado nesta sexta-feira pelo BC, a incorporação é feita mediante "versão da totalidade dos patrimônios" das instituições incorporadas e sua "conseqüente extinção , sucedendo-lhes o incorporador em todos os direitos e obrigações". O processo aprovado prevê também a criação, pelo Santander, de uma carteira de arrendamento mercantil e a reforma estatutária do banco.