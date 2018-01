BC aprova funcionamento da Financeira Americanas Itaú O Banco Central autorizou o funcionamento da FAI - Financeira Americanas Itaú S.A., com sede em São Paulo. O aviso de aprovação do processo, pelo diretor de Normas do BC, Sérgio Darcy, foi publicado hoje no Diário Oficial. Por seu turno, o Departamento de Organização do Sistema Financeiro (DEORF) do BC aprovou aumento do capital do Banco Finasa, de R$ 314,450 milhões para 476,735 milhões, e do Banco Bem S.A., de R$ 764,262 milhões para R$ 780,997 milhões.