BC aprova mudança do controle societário indireto do Banco Safra A Diretoria de Normas e Organização do Sistema Financeiro (Denor), do Banco Central (BC), aprovou processo de alteração do controle societário indireto do Banco Safra S.A. (CNPJ 58.160.789) e de suas controladas - Banco Safra de Investimento S.A. (CNPJ 07.002.898), Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda. (CNPJ 60.783.503), Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil (CNPJ 62.063.177) e Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.(CNPJ 62.180.047). De acordo com aviso publicado pelo Denor na edição de hoje do "Diário Oficial da União", a alteração se deu "com a saída de Moise Yacoub Safra e com a concentração do controle na pessoa de Joseph Yacoub Safra" pelo contrato de compra e venda de ações fechado em 23 de outubro passado. O "Diário Oficial" desta terça-feira registra também aviso de transformação da Cooperativa de Crédito Rural do Oeste de Mato Grosso - Sicredi Oeste (CNPJ 32.995.755) em cooperativa de crédito de livre admissão de associados. A transformação, segundo o aviso, obteve manifestação favorável da Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil em 12 de julho deste ano. O aviso informa ainda que a instituição passa a se chamar Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Oeste de Mato Grosso - Sicredi Oeste MT. De acordo com outro aviso publicado hoje pelo Denor, o BC autorizou o Banco Pine S.A. (CNPJ 62.144.175) a instalar uma agência em Georgetown, Grand Cayman, em Cayman Islands, com capital destacado de US$ 3 milhões.