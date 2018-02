BC aprova venda do BankBoston para Itaú O Banco Central (BC) aprovou a compra dos ativos do BankBoston pelo Itaú. A operação de US$ 2,2 bilhões, anunciada no início de maio, será paga com a emissão de 68,518 milhões de ações preferenciais do Itaú e precisava do aval do BC. O presidente do Itaú, Roberto Setúbal, descartou que haverá demissões. ?O nível de retenção de executivos será alto, pois a estrutura do BankBoston será incorporada à do Itaú?, disse. Juntos, Itaú e BankBoston têm, no Brasil, perto de 60 mil funcionários e 17,5 mil clientes. Os dois bancos anunciam amanhã detalhes sobre o processo de integração. Com a aprovação do BC, a participação do Bank of América (BofA),controlador do BankBoston, no capital total do Itaú será de 5,8%. O acordo assinado em maio previa a compra dos ativos do BankBoston no Brasil e o direito de comprar as unidades no Chile e Uruguai, operação que foi confirmada no início deste mês, mas que ainda precisa ser aprovada pelas autoridades reguladoras dos dois países. Com eles, a participação das ações do BofA no capital do Itaú chega a 7,4%, e os ativos chegam a R$ 203,32 bilhões. ?Com a aquisição do BankBoston, o Itaú cresce internamente e nos países latino-americanos onde a economia tem melhor desempenho. O banco terá uma plataforma de negócios na América Latina?, diz o consultor Márcio Peppe, da BDO Trevisan. As informações são de O Estado de S. Paulo.