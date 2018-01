BC: Aumentam despesas com viagens internacionais O chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes, informou que as remessas de lucros e dividendos em fevereiro até hoje somam US$ 696 milhões. Em fevereiro de 2005, essas remessas somaram US$ 1,390 bilhão. Lopes também informou a parcial das despesas com juros, que até agora, em fevereiro somam US$ 1,014 bilhão. Segundo ele, as despesas líquidas com viagens internacionais, em fevereiro, somam US$ 50 milhões. Em janeiro, a conta de serviços com viagens internacionais foi positiva em US$ 5 milhões, refletindo o aumento das receitas com viagens, provocado pelo incremento do turismo no País, favorecido pelo câmbio apreciado. Em janeiro, as despesas com receitas de viagens internacionais cresceram 18% em relação a janeiro de 2005, saltando no período de US$ 341 milhões para US$ 402 milhões. Já as despesas com viagens internacionais no mesmo período comparativo passaram de US$ 296 milhões para US$ 397 milhões. O chefe do Departamento Econômico do BC também divulgou a parcial de fevereiro das despesas com Serviços Financeiros, que até hoje são negativas em US$ 13 milhões. Em janeiro elas fecharam o mês positivas em US$ 21 milhões. Já as despesas com computação e informações, em fevereiro, são de US$ 110 milhões ante US$ 153 milhões em janeiro. As despesas com royalties e licenças somam US$ 105 milhões ante US$ 103 milhões em janeiro. E as despesas até agora, no mês, com aluguel de equipamentos somam US$ 134 milhões, ante US$ 355 milhões, em janeiro.