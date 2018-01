BC autoriza Banco Cruzeiro do Sul a aumentar capital em R$ 75 mi O Banco Cruzeiro do Sul S/A (CNPJ 62.136.254) foi autorizado pelo Banco Central (BC) a aumentar em R$ 75 milhões o seu capital - de R$ 70 milhões para R$ 145 milhões. A aprovação do processo de aumento do capital pelo Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf) do BC está em aviso publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União, assinado pelo diretor de Normas e Organização do Sistema Financeiro do BC, Alexandre Tombini. A edição desta terça-feira do Diário Oficial traz também aviso de cancelamento, a pedido, da autorização ao Banque Privée Edmond de Rothschild S/A (Suíça) para representação no Brasil.