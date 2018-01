BC autoriza Banco GE a aumentar capital em R$ 43,476 milhões O Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf) do Banco Central autorizou o Banco GE Capital S.A. (CNPJ 62.421.979) a aumentar seu capital de R$ 329.496.589,74 para R$ 372.972.589,74 (alta de 43,476 milhões). A autorização está na edição de hoje do Diário Oficial da União.