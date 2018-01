BC: Base monetária diminui 1,7% na média em janeiro A base monetária (papel-moeda emitido mais reservas bancárias) teve contração de 1,7% na média dos saldos diários em janeiro, de acordo com nota divulgada hoje de manhã pelo Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC). Com a queda, o saldo da base variou dos R$ 98,306 bilhões de dezembro do ano passado para R$ 96,655 bilhões. Apesar da redução de janeiro, a base monetária ainda acumulava expansão de 12,4% num período de 12 meses. Para o primeiro trimestre deste ano, o intervalo de variação da base monetária no conceito de média dos saldos diários foi fixado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) entre R$ 78,1 bilhões e R$ 105,6 bilhões. No conceito de fim de período (ponta), a base, de acordo com os dados do Depec, apresentou contração de 8,3% no mês passado. Com isso, o valor da base pelo conceito de ponta recuou dos R$ 101,247 bilhões de dezembro de 2005 para R$ 92,843 bilhões. No período de 12 meses até janeiro, a base ainda acumula expansão de 11,2% na ponta.