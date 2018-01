BC: Brasil encerra capítulo importante da dívida externa O diretor de política monetária do Banco Central do banco Central, Rodrigo Azevedo, disse que a antecipação da compra dos bradies é uma medida relevante no contexto da história da dívida externa brasileira. "Estamos encerrando um capítulo importante, já que a dívida reestruturada está sendo resgatada antecipadamente", afirmou. Para ele, a decisão aumenta a capacidade brasileira de resistir a choques externos e faz parte da consolidação do projeto de melhora do perfil da dívida externa pública brasileira. O bom momento do cenário externo e a adoção de políticas consistentes permitiram ao governo brasileiro tomar esta decisão. O diretor do BC informou que o programa conjunto entre Banco Central e o Tesouro anunciado há duas semanas de recompra de papéis com vencimento até 2010 terá continuidade. "A evolução deste programa depende das condições de mercado, e o governo pretende avançar sem pressa na sua execução, aproveitando oportunidades que surgirem. Azevedo explicou que, dos cinco títulos a serem recomprados, os Par e os Discounts são os de vencimento mais longo (2024), enquanto os outro três (Flirb, DCB e NMB) tinham vencimentos entre 2009 e 2013. Em função destes vencimentos, a recompra anunciada hoje não deve provocar impacto muito grande no prazo médio.