BC: Compra de dólares em janeiro somou US$ 2,444 bi O Departamento Econômico do Banco Central informou hoje de manhã que as compras de dólares feitas pela mesa de câmbio do BC no mercado à vista ficaram em US$ 2,444 bilhões no primeiro mês do ano. No ano passado, as compras de dólares pelo BC totalizaram US$ 21,491 bilhões. O Depec também informou que o Tesouro Nacional pagou em janeiro o equivalente a US$ 3,218 bilhões em compromissos da dívida externa com recursos adquiridos em mercado. Para este ano, a previsão é que o Tesouro venha a liquidar com recursos comprados em mercado o equivalente a US$ 12,137 bilhões de compromissos da dívida externa. No ano passado, o Tesouro já tinha pago o equivalente a US$ 9,321 bilhões da dívida externa com divisas compradas no mercado de câmbio doméstico.