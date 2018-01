BC: Déficit em conta corrente é de US$ 452 milhões A conta de transações correntes do balanço de pagamentos do Brasil com o exterior apresentou déficit de US$ 452 milhões em janeiro. O número foi divulgado hoje de manhã pelo BC. Em janeiro de 2005, a conta de transações correntes foi superavitária em US$ 802 milhões. De acordo com dados do BC, a conta de capital e financeira apresentou saldo positivo de US$ 3,1 bilhões. Em janeiro de 2005, esse resultado tinha sido superávit de US$ 1,402 bilhão. A conta de serviços foi negativa em US$ 419 milhões em janeiro, comparativamente a um déficit de US$ 287 milhões no mesmo mês de 2005. Em 12 meses, a conta de transações correntes acumula superávit de US$ 12,945 bilhões, o equivalente a 1,62% do PIB. Até dezembro, o superávit acumulado em 12 meses foi de US$ 14,199 bilhões ou 1,79% do PIB.