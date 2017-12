BC deve aprovar compra do Boston em cerca de 90 dias O presidente do Banco Itaú Holding Financeira, Roberto Setubal, acredita que o Banco Central (BC) possa aprovar em cerca de 90 dias a compra das operações do BankBoston no Brasil. "É só uma estimativa, mas esse prazo parece razoável, pois não é uma operação complexa", afirmou há pouco, durante teleconferência para analistas. A instituição brasileira anunciou hoje a aquisição dos ativos do Boston no País, mediante a emissão de 68.518 mil ações PN, que serão dadas ao Bank of America Corporation como pagamento. O executivo explicou que o valor da transação dependerá da cotação dos papéis na data de aprovação pelo BC. Como referência, considerando o preço médio das ações PN do Itaú no último dia 28, o negócio é de aproximadamente R$ 4,5 bilhões. Setubal disse que a compra do BankBoston no Brasil representará grande expansão, mas não dá ainda ao Itaú a posição de maior banco privado do País por ativos - ocupada atualmente pelo Bradesco. A instituição assumirá, no entanto, o primeiro lugar entre os privados na administração de recursos de terceiros, custódia e nos mercados de grandes empresas e de pessoas físicas de alta renda.