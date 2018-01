BC: Dívida externa total encerrou ano em US$ 168,860 bi A dívida externa total do País fechou 2005 em US$ 168,860 bilhões, equivalente a 12,8% do PIB, segundo dados divulgados hoje de manhã pelo Departamento Econômico do Banco Central (Depec). Desse total, US$ 87,567 bilhões correspondem à dívida externa do setor público (não-financeiro). De acordo com nota do Depec, houve queda de US$ 14,6 bilhões em relação à posição da dívida externa registrada em setembro do ano Passado. A dívida externa líquida do País em dezembro estava em US$ 118,308 bilhões. De acordo com estimativas do Depec para o mês de janeiro, a dívida externa total do País atingiu US$ 168,613 bilhões, o que correspondeu a 12,3% do PIB. A dívida externa do setor público no mês fechou em US$ 86,348 bilhões. Em janeiro, a dívida externa líquida teve uma pequena elevação, passando a US$ 120,135 bilhões.