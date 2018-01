BC do Japão alerta para risco de especulação com ienes O presidente do banco central do Japão disse que está preocupado com o risco de as operações chamadas "carry trade" começarem a serem desfeitas, sugerindo que o BOJ (banco central do Japão, na sigla em inglês) quer evitar uma forte apreciação do iene caso os investidores dêem início a um processo de ajuste de suas posições. "Há um grande risco de um rápido desmonte das posições, com conseqüentes distorções, caso uma mudança brusca de percepção ocorra em relação à taxa de juro", disse Fukui em depoimento no Congresso. "Estamos atentos a tais riscos", afirmou. Nas operações "carry trade" com ienes, os investidores tomam emprestado ienes com custo reduzido e os vendem para adquirir ativos em outras moedas, que oferecem rendimento melhor. A taxa de juro de referência no Japão está em 0,25% ao ano, contra 5,25% nos EUA e 3,25% na zona do euro. De acordo com participantes, além da diferença das taxas, as operações têm atraído investidores em conseqüência da baixa volatilidade nos últimos meses do mercado de moedas, deixando-os confortáveis para explorar as taxas japonesas sem ameaça de apreciação do iene. Analistas calculam em trilhões o volume de ienes emprestados por investidores globais para sustentar operações "carry trade" em ienes. Se eles decidirem, em massa, comprar ienes para liquidar os empréstimos e fecharem suas posições, o iene pode disparar. O estrategista de moeda do UBS, Ashley Davies, estimou em pelo menos 17 trilhões de ienes (ou US$ 154 bilhões) o volume de ienes que sustentam essas operações atualmente. O número é quase o volume do superávit em conta corrente do Japão, de cerca de 19 trilhões de ienes, no ano concluído em março de 2006. Uma valorização exagerada do iene poderia prejudicar as exportações japonesas, um dos principais fatores da expansão da economia do Japão. Fukui sugeriu que irá enviar sinais ao mercado antes de mudar a política monetária, para evitar desequilíbrios bruscos no mercado de "carry trade" em ienes. O BOJ tenta se comunicar com os participantes do mercado para "assegurar que tais coisas, como operações de carry trade, não se expandam para um ponto anormal e, ao mesmo tempo, garantir que caso as posições sejam desmontadas o processo seja suave". Mas Fukui deixou claro não estar otimista, acrescentado ser um "trabalho bastante difícil". As informações são da Dow Jones.