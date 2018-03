BC dos EUA define taxa de juros e mercado aguarda o comunicado São Paulo, 31 de janeiro - O sentimento de apreensão que vigorou entre os investidores esta semana pode chegar ao fim hoje, após o anúncio da nova taxa de juros nos Estados Unidos e mais ainda depois do comunicado que acompanha a decisão do Fed. O consenso dos especialistas é que o BC dos EUA manterá a taxa de juro estável em 5,25% ao ano, mas as dúvidas sobre os próximos passos do Fed provocam grandes expectativas. Antes, porém, indicadores de atividade, do mercado de trabalho norte-americano, balanços e dados de petróleo, além do PIB dos EUA podem provocar ajustes nos mercados. aguardam cautelosos o anúncio amanhã da decisão do Fed sobre a taxa de juros e sobretudo o comunicado do banco central norte-americano. O consenso do mercado é que o Fed manterá a taxa de juro estável em 5,25% ao ano, mas as dúvidas sobre os próximos passos do Fed geram grandes expectativas em relação ao comunicado. Todos os horários de eventos e divulgação de dados no exterior são de Brasília. EUA/Juro - O Comitê de Mercado Aberto (FOMC) do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) encerra sua reunião de dois dias e divulga, às 17h15, a nova taxa de juros norte-americana, atualmente em 5,25% ao ano. EUA/Trabalho - A Advanced Data Processing/Macroeconomic Advisors divulga, às 11h15, sua estimativa do número de postos de trabalho criados nos Estados Unidos em janeiro. EUA/PIB O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11h30, a primeira estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) do país no quarto trimestre de 2005. EUA/Trabalho - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o indicador de custo da mão-de-obra no quarto trimestre. EUA/Atividade - A Associação dos Gerentes de Compras de Chicago divulga, às 13 horas, o índice de atividade industrial regional de janeiro. EUA/Construção - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 13 horas, o indicador de gastos (investimentos) no setor de construção em dezembro. EUA/Petróleo - O Departamento de Energia (DoE) e o American Petroleum Institute (API, do setor privado) divulgam, às 13h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até 26 de janeiro. EUA/Balanços - As companhias dos Estados Unidos Alcan, Eastman Kodak, Google, Eli Lilly, Nymex, Sunoco, Starbucks, Time Warner e VeriSign divulgam balanços. EUA/Bush - O presidente George W. Bush fala em Nova York sobre a situação da economia norte-americana. EUA/Tesouro - O Tesouro dos Estados Unidos anuncia, ao meio-dia, sua programação de leilões de financiamento para o primeiro trimestre. EUA/Tesouro - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Henry Paulson, depõe, às 13 horas, no Comitê de Bancos do Senado sobre a economia internacional e a política cambial dos EUA. Setor Público/BC - O Banco Central divulga o resultado consolidado do setor público de dezembro. INA/Fiesp - A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo divulga, às 11 horas, o Nível de Atividade da Indústria (INA). Balanços/Brasil - A empresa brasileira Copesul divulga balanço referente a 2006. UE/Zona do Euro - A União Européia divulga, às 8 horas, pesquisas de confiança do empresariado e do consumidor da zona do euro em janeiro. No mesmo horário, a União Européia divulga os dados do desemprego na zona do euro em dezembro.