BC e Tesouro resgatam US$ 10 bi da dívida cambial O chefe do Departamento de Operações de Mercado Aberto (Demab) do Banco Central, Ivan de Oliveira Lima, informou, hoje, que o BC e o Tesouro Nacional fizeram em 2006 até hoje um resgate líquido de US$ 10 bilhões de dívida cambial (títulos e contratos de swap atrelados à taxa de câmbio). Desse total, US$ 7,4 bilhões foram resgatados em janeiro e US$ 2,6 bilhões neste mês até agora. O chefe do Demab rebateu as críticas de alguns analistas econômicos sobre o custo da redução da exposição cambial da dívida. "Está dentro de uma estratégia mais ampla de redução da vulnerabilidade e aumento da resistência da economia a choques", justificou. Ele ressaltou que esses resultados têm que ser observados no médio e longo prazos. "O fato de estarmos ativos em câmbio vai contar a favor", ponderou ele.