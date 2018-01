BC europeu mantém juros inalterados O Conselho do Banco Central Europeu confirmou as expectativas do mercado e manteve suas principais taxas de juros inalteradas pelo segundo mês consecutivo. Pesquisa realizada pela Dow Jones mostrou que 43 das 48 instituições consultadas previam manutenção das taxas. A taxa de refinanciamento, usada nos leilões semanais de refinanciamento, permaneceu em 2,25% pelo segundo mês consecutivo. O mercado aguarda agora os comentários do presidente do Banco Central Europeu, Jean-Claude Trichet, a partir das 11h30, que devem dar um norte para a política monetária na zona do euro. Até ontem, 46 dos 48 consultados acreditavam que haverá um aperto monetário na zona do euro de 0,25 ponto percentual em fevereiro.