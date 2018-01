BC europeu vigia evolução dos preços O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean-Claude Trichet, disse que o Banco Central deve seguir vigilante quanto à estabilidade de preços. Em entrevista coletiva após o BCE ter decidido manter a taxa de juros inalterada, Trichet afirmou: "Vamos exercer vigilância", uma vez que as "expectativas inflacionárias devem ser firmemente ancoradas". No início da manhã, o BCE manteve suas principais taxas de juros inalteradas. A taxa para operações semanais de refinanciamento com bancos comerciais seguiu em 2,25% pelo segundo mês consecutivo. O BCE elevou as taxas em 0,25 ponto percentual em 1 de dezembro, o que representou a primeira mudança desde 5 de junho de 2003, quando o BCE tinha reduzido a taxa em 0,50 ponto percentual. Trichet disse que os sinais de crescimento econômico estão em linha com as projeções do BCE e que a expansão deve prosseguir ao longo de 2006. O consumo na zona do euro deve se fortalecer. No entanto, o presidente do BCE ponderou que há riscos negativos para a continuidade desse crescimento. Esses riscos para o crescimento vêm, principalmente, do exterior. Trichet afirmou que a perspectiva de evolução do CPI continua em linha com as projeções do BCE e que os riscos inflacionários estão no lado de alta. O presidente do BCE declarou que fará o que for necessário para manter a estabilidade de preços.