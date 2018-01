BC inglês prevê inflação próxima de 2% em 2 anos O Banco da Inglaterra disse que a inflação deverá continuar próxima à meta de 2% em dois anos, em seu relatório trimestral sobre as condições dos preços. "Os riscos apontam para baixo no que diz respeito ao crescimento e para um amplo equilíbrio da inflação", disse o BC inglês. De acordo com o relatório, os gastos com consumo cresceram próximo ao fim de 2005, embora os investimentos das empresas permaneçam limitados. A libra esterlina subiu levemente após a divulgação do relatório, para US$ 1,7382, de US$ 1,7351 no fechamento de referência.