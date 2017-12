Banco Central intervém no mercado vendendo dólar acima de R$ 4

BRASÍLIA - O Banco Central realizou pela manhã dois leilões de venda de dólares conjugados com recompra da moeda estrangeira, denominados leilões de linha. Foram ofertados até US$ 1,5 bilhão distribuídos, a critério do BC, nas duas operações. A instituição não informa quanto foi emprestado ao mercado. Essa informação só será conhecida na quarta-feira seguinte à liquidação da venda, junto com a divulgação dos números do fluxo cambial.

No leilão "A", com recompra em 4 de janeiro de 2016, a taxa de corte ficou em R$ 4,0144460. Já no leilão "B", com recompra em 4 de abril de 2016, a taxa de corte foi de R$ 4,121420. Esta foi a primeira ação do Banco Central para conter a alta do dólar no início dos negócios gerada pelo anúncio de rebaixamento do Brasil pela agência de classificação Standard & Poor's.

O presidente da instituição, Alexandre Tombini, inclusive, deixou de participar de teleconferência com a imprensa marcada para às 11 horas de hoje para poder monitorar a reação dos mercados financeiros à notícia.

A taxa de venda nas duas operações foi de R$ 3,874800. As operações de venda serão liquidadas na próxima segunda-feira, dia 14 de setembro. Com estas operações, o BC está coloca dinheiro novo no mercado.