BC japonês melhora avaliação da economia O Banco do Japão elevou sua avaliação econômica em janeiro em relação a dezembro e acrescentou que a economia está com desempenho melhor do que o que se esperava há três meses. "A economia do Japão está se recuperando firmemente", diz o relatório econômico. É a primeira vez que a palavra "firmemente" é usada para descrever a economia desde o estouro da bolha no início dos anos 1990. "A economia deve ficar levemente acima das previsões para o ano fiscal de 2005 apresentadas no Relatório de Perspectivas divulgado em outubro", afirma o documento. Segundo o relatório, essa revisão em alta deve-se principalmente à forte produção industrial, destacando que essa tendência "tornou-se evidente". O relatório afirma também que "as exportações deverão continuar crescendo diante do cenário de expansão das economias dos outros países. A demanda privada doméstica deverá continuar aumentando", diz o relatório. No tocante aos preços, o documento manteve de forma geral a perspectiva divulgada em outubro.