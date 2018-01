BC japonês não altera política monetária O Banco do Japão (BoJ) manteve a política monetária inalterada, em decisão divulgada hoje, com o placar de votos em sete a dois para a manutenção da política atual, uma vez que a economia japonesa ainda não saiu da deflação. O BoJ deixou o intervalo da meta de liquidez na faixa de 30 trilhões de ienes a 35 trilhões de ienes. Também, a autoridade monetária local manteve as compras mensais de títulos governamentais em 1,2 trilhão de ienes. A decisão de hoje esteve em linha com as expectativas do mercado, uma vez que as condições declaradas pelo BoJ para o fim da flexibilização quantitativa ainda não foram alcançadas. Este encontro foi o décimo terceiro consecutivo em que o placar de votos dividiu-se em sete a dois. Enquanto os dois membros dissidentes provavelmente optaram pela redução da meta de liquidez, a maioria do comitê de nove membros provavelmente enfatizou a necessidade de manter as características atuais intactas até que as alterações no núcleo do índice de preços ao consumidor possam ser avaliadas em um movimento estável acima de zero. O BoJ não divulgou os nomes dos dissidentes, mas registros passados da votação deixam altamente provável que estes sejam Toshikatsu Fukuma e Atsushi Mizuno. O comitê do BoJ também manteve inalterado o comunicado divulgado após o encontro. O próximo encontro de política monetária do Banco do Japão está marcado para os dias 8 e 9 de março. O Banco do Japão deixou sua avaliação central sobre a economia do país, no relatório de fevereiro, inalterada ante o registro de janeiro, dizendo que uma recuperação econômica constante continua. "A economia do Japão continua a se recuperar (de forma) constante", disse o mais recente relatório do BoJ, divulgado hoje, usando a mesma frase que foi citada no mês anterior quando a avaliação foi elevada pela primeira vez desde setembro de 2005. As considerações do BoJ sobre itens individuais, como exportações e gastos de capital, ficaram praticamente inalteradas. O Banco do Japão continua a dizer que estes itens estavam basicamente em uma tendência de melhora. Houve leve mudança para a avaliação sobre a produção industrial, com a observação de que a produção continuou a avançar. Para variações anuais no núcleo do índice de preços ao consumidor, um item central para a flexibilização quantitativa do BoJ, o relatório cita a expectativa de que "uma tendência positiva seja estabelecida, à medida que as condições de oferta e demanda continuem melhorando gradualmente e os efeitos da redução nas tarifas de telefonia se dissipem.