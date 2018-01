BC liquida Consórcio Nacional Cidadela de Curitiba O Banco Central (BC) decidiu hoje decretar a liquidação extrajudicial do Consórcio Nacional Cidadela de Curitiba (PR). A decisão foi tomada, de acordo com comunicado divulgado pelo BC, devido ao comprometimento patrimonial e financeiro da empresa e dos grupos de consórcios administrados por ela. Além disso, a fiscalização do BC constatou a existência no consórcio paranaense de "graves violações" das normas que regem o setor de consórcios. O liquidante do Consórcio Nacional Cidadela será Valdir da Costa Frazão.