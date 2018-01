BC não recebeu proposta de liquidação do Nacional O Banco Central ainda não recebeu nenhuma proposta para encerramento de liquidação do Nacional ou do Econômico, informou o diretor de Liquidações e Administração do BC, Gustavo do Vale, em entrevista hoje no Rio. Na semana passada, foram publicadas na imprensa matérias dizendo que o Unibanco poderia comprar a parte do Nacional que continua em liquidação. Em 1995, Nacional e Econômico tinham grandes rombos, muito mais dívidas que ativos. Sofreram intervenção do BC, receberam empréstimos do Proer (programa de fortalecimento e reestruturação de bancos) e foram divididos cada um em duas partes. As chamadas "partes boas" foram vendidas. No caso da do Nacional, para o Unibanco. As "partes ruins" ficaram com as dívidas do Proer e em liquidação pelo BC. Para que as liquidações sejam encerradas, os controladores precisam pagar as dívidas do Proer, segundo o diretor do BC. "Temos dívidas e garantias. O que estamos dizendo é que uma mata a outra. Na nossa cabeça, entrega as garantias e está pago o Proer", afirmou. O diretor explicou que a visão jurídica do BC baseia-se nas leis de falência, que prevêem o pagamento pela transferência das garantias para o credor. Segundo Vale, os controladores de alguns bancos em liquidação têm outra visão jurídica, baseada não na lei de falências, mas na lei da Taxa Referencial (TR).