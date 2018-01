BC: Negócios de câmbio spot deve dobrar no curto prazo O diretor de política monetária do Banco Central, Rodrigo Azevedo, acredita que o volume diário de negócios com o dólar spot deve dobrar num curto espaço de tempo, a partir da entrada em funcionamento da roda de pronto na BM&F. Atualmente, este mercado gira US$ 1,5 bilhão ao dia. Apesar da previsão otimista, o diretor não quis arriscar um palpite sobre o prazo em que isso ocorrerá. Azevedo aposta neste crescimento em função das vantagens que a roda trará para a negociação do pronto em relação ao mercado de balcão. Segundo ele, a roda trará maior transparência para conhecimento do valor do pronto, tanto no mercado primário como no secundário. Ele também acredita que haverá melhora na formação de preços do ativo e redução do custo de negociação. Azevedo também prevê redução dos spreads de arbitragem. "Tudo indica que o preço formado na roda funcionará de benchmarking para negócios em outras moedas", disse ao participar da inauguração da roda, na sede da BM&F. Neste sentido, o diretor do BC admitiu que a liquidez dos títulos da dívida externa denominados em reais também deve ser favorecida pela maior transparência na formação de preços. Azevedo, no entanto, desconversou ao ser indagado se a criação da roda é um passo importante para a conversibilidade do real. Respondeu que a roda é um "aspecto operacional" que vem em resposta a uma demanda do mercado brasileiro. O diretor do BC também prevê maior equilíbrio entre os mercados futuro e spot do dólar, tanto em volumes quanto em cotação, a partir dos negócios na BM&F. Hoje, segundo ele, há uma assimetria no mercado, com concentração maior no futuro. Os derivativos também serão beneficiados, na avaliação de Azevedo, pelo funcionamento da roda.