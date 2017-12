BC peruano eleva taxa de juro de 3,75% para 4% O Banco Central do Peru aprovou, ontem à noite, o aumento de sua principal taxa de juro para operações financeiras no mercado aberto. A taxa passou de 3,75% para 4%, com o BC atribuindo a decisão a uma tentativa de controlar a volatilidade no câmbio. No dia 2 de fevereiro, a taxa já tinha sido elevada de 3,5% para 3,75%.