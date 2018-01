BC projeta inflação de 3,8% e PIB de 4,1% em 2007 O relatório trimestral de inflação, divulgado esta manhã pelo Banco Central, projeta a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no fim de 2007 em 3,8% no cenário de referência do BC, que considera a taxa básica de juros Selic constante em 12,75% ao ano e a taxa de câmbio em R$ 2,10 por dólar. No relatório de inflação de dezembro de 2006, a projeção para o IPCA no cenário de referência foi de 3,9%. Para 2008, no cenário de referência, a projeção de inflação também teve ligeira queda, de 4,5% para 4,4%. No cenário de mercado, que considera a trajetória esperada pelos analistas para a taxa de juros e para a taxa de câmbio, a projeção para o IPCA em 2007 ficou em 4% ante 4,3% no relatório anterior. Para 2008, a projeção ficou em 5% ante 5,4% no documento de dezembro. PIB O relatório trimestral de inflação do BC revelou uma elevação na projeção do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) previsto para 2007, de 3,8% para 4,1%. No documento, o BC afirma que os erros de previsão do PIB "são consideravelmente maiores do que os associados às projeções de inflação" porque levam em conta componentes "que não são diretamente observáveis" como PIB potencial e hiato do produto.