BC: Remessa de lucro atinge US$ 1,540 bi em janeiro A remessa de lucros e dividendos para o exterior tiveram forte aumento em janeiro. De acordo com dados divulgados hoje de manhã pelo Banco Central, as remessas de lucros e dividendos somaram no mês US$ 1,540 bilhão. Em janeiro do ano passado, estas remessas foram de apenas US$ 372 milhões. As despesas com juros no mês somaram US$ 1,678 bilhão, ante a US$ 1,021 em janeiro de 2005.