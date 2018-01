BC turco contém valorização da lira O Banco Central da Turquia interveio no mercado local de câmbio para conter a valorização da lira. O BC realizou compras de dólares, o que permitiu a recuperação da divisa norte-americana para 1,3375 liras nesta manhã, de 1,3295 liras no fechamento de ontem, segundo a agência de notícias IHA. O BC informou que a intervenção foi motivada pela extrema atividade no mercado cambial. Em 2005, a autoridade monetária fez intervenções no mercado em seis ocasiões, comprando cerca de US$ 14,6 bilhões. Os operadores já previam outras intervenções neste ano. O economista da Finans Invest, Volkan Kurt, disse que o movimento do BC ocorreu após o dólar ter se fortalecido perante o euro nos mercados globais, embora tenha se mantido fraco contra a lira no mercado doméstico. Esse analista ponderou que o timing da intervenção indica que o banco central espera que as condições de liquidez global se mantenham a favor da nova lira no curto prazo. "O BC não esperou por sinais do depoimento de Ben Bernanke. Isso demonstra que o BC acredita na manutenção das condições de liquidez global", completou o analistas. Embora o mercado esperasse a intervenção, a adoção da nova política do BC de fixação de metas inflacionários, iniciada este ano, tornou esse tipo de operação menos provável do que anteriormente. Os exportadores turcos têm defendido o enfraquecimento da lira, no entanto, argumentando que uma moeda sobrevalorizada tem limitado as vendas externas e ampliado o déficit em conta corrente.