BC vende 30 mil contratos de swap cambial O Banco Central vendeu integralmente os 30 mil contratos de swap cambial com vencimento em 02/01/2014, o equivalente a US$ 1,490 bilhão. O swap cambial é uma operação que equivale à venda de dólares no mercado futuro. A taxa nominal foi de 1,4498% e a linear de 1,421%. O PU mínimo foi de 99,395900 e a taxa de corte de 10,00%.