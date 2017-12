BC volta a entrar com mais força no câmbio O Banco Central vai voltar a atuar no mercado de câmbio com intervenções indiretas de compra no mercado futuro de dólar (operação conhecida como swap cambial reverso, em que o BC oferta remuneração pela Selic e recebe variação cambial dos valores negociados). Com a medida, o governo passa a atuar com mais força para elevar a cotação, além das intervenções diárias de compra da divisa no mercado à vista. O BC ficou praticamente um mês em realizar esse tipo de operação. O retorno foi decidido depois de uma pesquisa realizada no mercado para avaliar o interesse do mercado. Na operação de amanhã serão negociados até 12.850 contratos com cinco vencimentos diferentes e total financeiro de cerca de US$ 600 milhões. Hoje a moeda fechou em queda de 2 centavos ou de 0,89%, a R$ 2,117. Em abril, a divisa perde 2,22% e no acumulado de 2006, 8,85%.