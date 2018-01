BCs da Inglaterra e zona do euro definem taxas de juros de fevereiro São Paulo, 8 de fevereiro - Sem a referência dos Estados Unidos, que conta hoje com uma agenda de indicadores e eventos que, aparentemente, não pode influenciar os negócios, a bússola dos mercados deverá ser os anúncios sobre as taxas de juros da zona do euro e da Inglaterra, ambas de fevereiro. No mês passado, o Banco da Inglaterra surpreendeu os investidores ao elevar a taxa de juros em 0,25 ponto porcentual, para 5,25% ao ano, seu nível mais alto dos últimos cincos anos, já que a previsão era de manutenção. A decisão serviu para elevar a cautela com os próximos passos do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), o que pode ocorrer novamente, caso a divulgação da nova taxa provoque surpresas entre os investidores. Todos os horários e eventos no exterior são de Brasília. Inglaterra/Juro - O Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra (BoE) encerra sua reunião de dois dias e anuncia, às 10 horas, sua decisão sobre taxas de juro. A expectativa é de que a taxa básica seja mantida em 5,25%, após elevação de 0,25 ponto porcentual em janeiro. Europa/Juro - O Conselho do Banco Central Europeu (BCE) se reúne, devendo anunciar, às 10h45, sua decisão de política monetária. A previsão é de que a taxa básica seja mantida em 3,50%. EUA/Balanços - As companhias Aetna, GlaxoSmithKline e PepsiCO divulgam balanços trimestrais nos Estados Unidos. IGP-M/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, a primeira prévia de fevereiro do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M). IPC-S/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da primeira quadrissemana de fevereiro. EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até o último dia 3. EUA/Atacado - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 13 horas, os dados de estoques e vendas no atacado em dezembro no país. EUA/Gás - O Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos divulga, às 13h30, o nível dos estoques de gás natural na semana até o último dia 2. EUA/Tesouro - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Henry Paulson, irá depor, a partir das 13 horas, ao Comitê de Orçamento do Senado sobre a proposta do governo para o orçamento de 2008. EUA/Leilão - O Tesouro dos Estados Unidos leiloa US$ 9 bilhões em bônus de 30 anos, devendo anunciar o resultado às 16 horas.