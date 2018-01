B&M afirma "não ter vínculo" com operação deflagrada pela PF A Brasil & Movimento (B&M), detentora das marcas Sundown Bikes, Motos e Fitness, informa em comunicado nos jornais que "não tem nenhum vínculo com a operação ´pôr-do-sol`, coordenada pela Polícia Federal e Receita Federal no Paraná", sem especificar detalhes sobre a ação. A empresa esclarece que seus acionistas são o Fundo de Investimentos e Participações Tophill e a Airumã Investimentos e Participações. O comunicado afirma ainda que a B&M é dona da marca Sundown, nome usado em toda a sua linha de produtos fabricados na unidade fabril de Manaus (AM). Conforme informações veiculadas na imprensa, a operação da PF e da Receita objetiva desarticular um esquema de sonegação de impostos e lavagem de dinheiro supostamente montado por um grupo empresarial de Curitiba (PR). Entre os empresários presos, estariam donos do Grupo Sundown e dois auditores da receita, acusados de facilitar importações subfaturadas de peças e componentes para bicicletas e motos. A B&M obteve, recentemente, registro de companhia aberta da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no entanto, adiou por tempo indeterminado sua oferta de ações por conta da deterioração das condições do mercado.