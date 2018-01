Bematech prepara oferta de ações ordinárias A Bematech Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos solicitou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) registro inicial de companhia aberta. A empresa deseja aderir ao Novo Mercado com uma distribuição de ações ordinárias. Dos recursos captados com a colocação primária, a empresa planeja destinar a maior parte, 43%, para uma reserva para pagamento residual de aquisições recentes. Outros 33% serão usados em novas compras. O restante será dividido na expansão de sua infra-estrutura (7%); pesquisa e desenvolvimento de novos produtos (5%) e liquidação de empréstimo de curto prazo e capital de giro (12%). O banco Itaú BBA é o coordenador líder da operação, que deverá alocar no mínimo 10% e no máximo 20% para o investidor de varejo. A Bematech se define, no prospecto preliminar da distribuição, como uma empresa provedora de soluções integradas de automação comercial para o varejo no Brasil.