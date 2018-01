Bens de empresa metalúrgica são pleiteados por funcionários A Vara de Trabalho de Caieiras determinou a apreensão judicial dos bens da Ellen Metalúrgica e Cromeação LTDA, localizada naquele município da Grande São Paulo. A fábrica produz materiais de autopeças e componentes de filtros de água, torneiras e bebedouros e não paga direitos trabalhistas desde 2004. Também corre na mesma instância o pedido para que a gestão da empresa passe para as mãos dos funcionários. Ontem, durante audiência de dissídio no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região de São Paulo à qual não compareceram representantes da empresa, a juíza Vania Paranhos determinou que o arresto fosse feito imediatamente por um oficial de Justiça, para evitar uma eventual retirada das máquinas da fábrica pelos proprietários. Em carta enviada ao presidente Luis Inácio Lula da Silva e ao ministro do Trabalho, Luiz Marinho, os funcionários dizem: "Desde 2004, nossa empresa foi entregue a um grupo de administração contábil, o qual deixou de pagar todos os nossos direitos e impostos devidos: FGTS, INSS e os impostos de renda são recolhidos e não repassados à Receita Federal. Nos últimos três meses, não estamos recebendo nosso salário em dia e a situação da empresa se tornou insustentável". A Agência Estado não conseguiu contato com representantes da Ellen. De acordo com a sentença do juiz Alessandro da Silva, da Vara de Caieiras, "a ré reconheceu que sua dívida trabalhista atinge cerca de R$ 950 mil e que pretende despedir os 117 empregados que ainda lhe prestam serviços". Mas os funcionários estimam que o montante total das dívidas está em torno de R$ 10 milhões, a maior parte com o governo federal. Também existem dúvidas sobre a existência de laranjas. Ainda segundo a sentença, a Ellen "em 04/01/06 transferiu o imóvel no qual mantém suas atividades para o sócio José Clementino Soares Pacheco, que, por sua vez, o transferiu em 09/06/06 para Carlos Roberto dos Santos. Tal conduta revela um intuito de dilapidar o patrimônio da requerida em detrimento dos direitos trabalhistas de seus empregados". A autogestão, se determinada pela Justiça, será um desafio. "O que for arrecadado no faturamento da produção será usado primeiramente para comprar insumos, matéria-prima, para pagar energia e a folha de pagamento. Com o que sobrar vamos pensar no pagamento das dívidas. Não vamos nos esquecer delas porque precisamos ter confiança do mercado", explica José Carlos da Silva, secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Cajamar e Região, que representa os trabalhadores da Ellen. Silva tornou-se o responsável pelos bens da Ellen depois do arresto.