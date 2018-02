Bens duráveis e vendas de imóveis nos EUA concentram atenções São Paulo, 27 de setembro - Apesar da proximidade das eleições e do caso do dossiê, a Bolsa de Valores de São Paulo comportou-se bem ontem, influenciada pela melhora do humor externo, após a divulgação de bons indicadores econômicos nos Estados Unidos. Por isso, mesmo com a turbulência política brasileira, os investidores devem continuar de olho na maior economia do mundo. Hoje, serão divulgados nos EUA o indicador de encomendas de bens duráveis e os dados de vendas de residências novas, que podem apontar qual o ritmo de desaquecimento da economia norte-americana. EUA/Bens duráveis - O Departamento do Comércio divulga às 9h30 (horário de Brasília) o indicador de encomendas de bens duráveis em agosto; economistas prevêem um crescimento de 0,5%, contra queda de 2,5% em julho. EUA/Imóveis - Às 11 horas (horário de Brasília), o Departamento do Comércio divulga os dados de vendas de residências novas em agosto; economistas prevêem queda de 1,0%, ante baixa de 4,3% em julho. EUA/Discursos - Às 14 horas (horário de Brasília), o diretor do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) Randall Kroszner fala sobre produtividade durante evento em Nova York. Às 21h45 (horário de Brasília), o presidente do Fed de Kansas City, Thomas Hoenig, fala sobre a política monetária e a perspectiva da economia durante conferência em Lincoln (Nebraska). Fipe/IPC - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas divulga às 7 horas a terceira prévia de setembro para o Índice de Preços ao Consumidor (IPC). BC/Superávit - O Banco Central (BC) divulga ás 10h30 o superávit primário de agosto. Além disso, o BC anuncia em quanto ficou a relação dívida/PIB de agosto. FGV/Consumidor - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) apresenta às 8 horas a sondagem do consumidor de setembro. CMN/Reunião - O Conselho Monetário Nacional (CMN) reúne-se hoje para definir a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) para o último trimestre do ano. Além disso, o CMN deve decidir a fórmula de cálculo da Taxa Referencial (TR) prefixada, que poderá ser usada pelos bancos nos financiamentos ao setor habitacional.