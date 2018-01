Bernanke pode sinalizar rumo da economia dos EUA em 2007 Discursos de alguns integrantes do Fed, além de dados de atividade e do setor da construção que serão divulgados nos Estados Unidos podem sinalizar se realmente está ou não havendo enfraquecimento da maior economia do planeta. Além disso, poderá apontar o caminho que o banco central norte-americano deverá seguir em 2007, já que o seu presidente, Ben Bernanke, fará discurso. No Brasil, o mercado financeiro também deverá acompanhar os números da balança comercial de novembro. EUA/Indústria - O Instituto para Gestão de Oferta (ISM, ex-NAPM) divulga, às 13 horas, o índice de atividade industrial nacional dos gerentes de compras dos Estados Unidos referente a novembro. EUA/Construção - O Departamento do Comércio Estados Unidos divulga, às 13 horas, o indicador de gastos (investimentos) no setor de construção em outubro. Fed/Discursos - Vários dirigentes do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) fazem discurso. Todos os horários são de Brasília. presidente do Fed, Ben Bernanke, fala, ao meio-dia, na abertura do Fórum Internacional de Pesquisa em Política Monetária, em Washington; o presidente do Fed de Filadélfia, Charles Plosser, fala, às 12h30, sobre "crescimento econômico e desenvolvimento: perspectivas para os formuladores de políticas", durante conferência promovida pela instituição em Filadélfia (Pensilvânia); o presidente do Fed de Chicago, Michael Moskow, fala, às 15 horas, sobre as perspectivas da economia dos EUA durante evento em Kenosha (Wisconsin); o presidente do Fed de Richmond, Jeffrey Lacker, fala, às 16h45, sobre "mercados financeiros e crescimento" na conferência do Fed de Filadélfia; o vice-presidente do Fed, Donald Kohn, fala, às 23h30, sobre "incerteza, política monetária e comunicação" durante jantar do Fórum Internacional de Pesquisa em Política Monetária, em Washington. MDIC/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) divulga, às 10h30, o resultado da balança comercial de novembro. FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de novembro.