Bernanke pretende manter transparência do Fed O presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, disse que vai continuar a buscar formas para tornar a política monetária mais transparente para o Congresso e o público americano. "Uma transparência adicional do Fed será mais eficaz porque o público vai entender o que o Fed está tentando fazer e as expectativas ficarão melhor ancoradas", disse o presidente do banco central norte-americano. Bernanke, dizendo que não tem nenhum novo plano radical para o Fed, disse que o banco central mudou para comunicar mais claramente seu pensamento sobre taxas de juro e a economia nos últimos anos sob a administração de seu predecessor, Alan Greenspan. Ele disse que é possível ir mais longe com a transparência. Por exemplo, Bernanke disse que vai se opor a instalação de câmeras no Comitê de Mercado Aberto (Fomc), uma vez que isso inibiria a discussão. Contudo, ele disse que há espaço para aumentar a transparência no Fed. "Falando amplamente, ar fresco é bom para o Federal Reserve e eu quero continuar caminhando nessa direção", disse Bernanke.