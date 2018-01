Besc: liminar suspende leilão da folha de pagamento do Estado O desembargador da 2ª Câmara de Direito Público de Santa Catarina, Francisco de Oliveira Filho, acolheu parcialmente mandado de segurança impetrado pelo Banco do Estado de Santa Catarina (Besc) contra medida do governo catarinense que pretendia colocar em disputa os depósitos da folha salarial do funcionalismo. Com a decisão, fica suspenso o leilão da folha marcado para amanhã. Na ação, o Besc atacou a Medida Provisória 132, que permitiu o aviso de licitação. O desembargador avaliou que não ficaram demonstradas a "urgência e relevância" da MP, uma condição necessária para o ato do governo, conforme argumentou o Besc. O banco ingressou na Justiça estadual porque contestava ato do secretário da Fazenda, explicou o supervisor da assessoria jurídica do Besc, João Guilherme Tabalipa. Além do fato de que a MP não atenderia ao critério de urgência necessário, o banco argumentou que ela revoga lei estadual (9.489/94) que previa o depósito da folha no Besc, mas não foi substituída por outro dispositivo. "O Estado só pode agir quando for expressamente autorizado", observou Tabalipa, sobre outro fundamento da ação. O desembargador suspendeu a abertura das propostas do leilão até que a medida provisória seja apreciada pela Assembléia Legislativa de Santa Catarina. A entrega das propostas seria feita amanhã, às 14 horas, com preço mínimo de R$ 141 milhões previsto no edital de licitação.