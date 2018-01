BG Group compra usina de energia nos EUA por US$ 685 mi A britânica BG Group, que no Brasil controla a Comgás, comprou por US$ 685 milhões a usina de energia Lake Road, que tem capacidade de 805 megawatts e se localiza em Dayville, Connecticut (EUA). A conclusão da transação deverá ocorrer no primeiro trimestre de 2007, logo após a aprovação das autoridades locais. A usina fornece energia para um mercado bem estabelecido e tem potencial de expansão. A aquisição da Lake Road já é a segunda feita pela BG na região. Em outubro de 2006, a britânica comprou a usina de energia Dighton, de 170 megawatts, em Bristol County, Massachusetts. "A compra da Lake Road representa um passo importante na implementação de nossa estratégia integrada nos EUA", disse o vice-presidente executivo e diretor gerente para as operações da BG na América do Norte e Caribe, Martin Houston. "A Like Road e a Dighton têm o potencial de oferecer retornos atraentes e serão prontamente incluídas em nossas crescentes operações de gás nos EUA", afirmou. As informações são da Dow Jones.