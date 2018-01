BHP Billiton fecha com Baosteel aumento de 9,5% do minério A siderúrgica chinesa Baosteel Group Corp. fechou na sexta-feira à noite um acordo com a mineradora australiana BHP Billiton Ltd. para a elevação do preço do minério de ferro em 9,5% em 2007. Esse reajuste é o mesmo acordado entre a Baosteel a brasileira Vale do Rio Doce e a também australiana Rio Tinto na última quinta-feira. Essa foi a primeira vez em que a empresa chinesa estabeleceu o preço de referência (benchmark) nas negociações anuais sobre a cotação do minério. A companhia é a maior siderúrgica chinesa e está atuando como negociadora líder para o setor no país. O porcentual de 9,5% está perto do topo das primeiras estimativas dos analistas, que variavam de 5% a 10%. O aumento segue-se ao de 19% acordado em 2006 e ao de 71,5% ocorrido em 2005. A Vale, a BHP e a Rio Tinto controlam 70% do mercado de minério de ferro. A China, por sua vez, é a maior produtora mundial de aço e também a maior compradora da commodity. Suas importações no período de janeiro a outubro somaram 269,12 milhões de toneladas, 22% a mais que o acumulado em igual período do ano passado. As informações são da Dow Jones.