BHP registra lucro líquido recorde de US$ 10,45 bi no ano fiscal A BHP Billiton Ltd. obteve lucro líquido recorde de US$ 10,45 bilhões no ano fiscal encerrado em 30 de junho. O desempenho representa salto de 63% em relação ao ano fiscal anterior, quando o grupo lucrou US$ 6,40 bilhões. Em comunicado, a maior mineradora do mundo também anunciou um programa de US$ 3 bilhões em recompra de ações para os próximos 18 meses. Excluindo itens excepcionais, o lucro líquido cresceu 58%, de US$ 6,43 bilhões para US$ 10,15 bilhões. Em média, os analistas do mercado previam US$ 10,18 bilhões. A receita subiu 26% nas mesmas bases de comparação, de US$ 31,15 bilhões para US$ 39,10 bilhões. Segundo a mineradora, as perspectivas para a economia global continuam positivas, mas a pressão de custos frustrou as tentativas de acelerar a produção para atender a forte demanda. "Portanto, provavelmente vamos ver um extenso período de preços em alta". A própria BHP sentiu os efeitos do avanço dos custos no setor, considerando que as despesas do grupo aumentaram em US$ 1,34 bilhão no ano fiscal encerrado em junho. O resultado recorde é atribuído à disparada das commodities, que contribuíram com US$ 6,69 bilhões para o lucro operacional da mineradora. O cobre, sozinho, colaborou com US$ 2,58 bilhões, enquanto o preço do carvão para coqueificação acrescentou US$ 1,49 bilhão aos lucros e o do minério de ferro outros US$ 1,36 bilhão. A empresa declarou que está estabelecendo os alicerces para o crescimento futuro, com o programa de exploração e desenvolvimento. No momento, o grupo tem 23 grandes projetos em execução ou prontos para serem iniciados, o que representa um investimento de US$ 13,8 bilhões. As informações são da Dow Jones.