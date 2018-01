BID aprova empréstimo de US$ 80 mi para a Celtins O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aprovou um empréstimo de US$ 80 milhões para a Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins (Celtins). A concessionária, que pertence ao grupo Rede, irá utilizar os recursos em um programa de investimento e refinanciamento para melhorar e expandir a distribuição de eletricidade no Norte do País, segundo o banco. O financiamento embute um empréstimo "A" de até US$ 60 milhões, do capital ordinário do BID, e um outro consorciado "B" de até US$ 20 milhões, com recursos de instituições financeiras que têm acordos de participação com o banco. O período de amortização é de nove anos para o empréstimo "A" e de até seis anos para o empréstimo "B", com período de carência de três anos e taxa de juros baseada na LIBOR. O custo total do projeto da Celtins é de US$ 246 milhões.