BID aprova financiamento de US$ 300 mi para Embratel A diretoria executiva do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aprovou hoje um financiamento de US$ 300 milhões à Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. (Embratel) para apoiar seu programa de investimentos de 2006-2007. Segundo a assessoria de imprensa do BID, o financiamento incluirá um "empréstimo A" de até US$ 80 milhões do capital ordinário do Banco e um "empréstimo B" consorciado de até US$ 220 milhões, que consiste em recursos de instituições financeiras que assinam acordos de participação com o BID. A Embratel é a principal companhia operadora controlada pela Embratel Participações S.A. (Embrapar) que, por sua vez, é controlada pela Teléfonos de México S.A. (Telmex). A carteira do grupo inclui telefonia local e de longa distância, Internet e serviços de dados para clientes corporativos, comunicações via satélite e televisão a cabo. "A estratégia do grupo de diversificar seus serviços foi motivada pelo aumento da concorrência e alinha-se com a tendência da indústria de convergir", disse o chefe da equipe do BID, Jean-Marc Aboussouan, do Departamento do Setor Privado. O programa de investimentos da empresa inclui recursos para a instalação de 900 quilômetros de cabos de fibra ótica de Porto Velho a Manaus, o que liberará capacidade de satélite para servir áreas mais remotas da região amazônica, e investimentos em telefonia local, o que apoiará o desenvolvimento de um mercado competitivo no segmento de serviços locais.