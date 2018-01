BM&F abre nova roda de negócios à vista com dólar O primeiro negócio da roda de dólar pronto hoje foi cotado a R$ 2,226 (em alta de 0,50% em relação ao fechamento do dólar à vista ontem), e feito pelas corretoras Pioneer, na compra, e Banif, na venda, com volume de US$ 1 milhão. O primeiro negócio foi fechado logo após a entrada em operação da roda, às 10h da manhã de hoje, inaugurada pelo presidente da Bolsa de Mercadorias & Futuros, Manuel Cintra Neto, e pelo diretor de política monetária do Banco Central, Rodrigo Azevedo.