BM&F apresenta detalhes de novo contrato de álcool O diretor de derivativos agropecuários e energia da Bolsas de Mercadorias e Futuros (BM&F), Félix Schouchana, apresentou hoje alguns detalhes sobre o novo contrato de etanol que está em fase de análise pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). "Acreditamos que com este contrato daremos liquidez ao comércio internacional", afirma Schouchana. A apresentação foi feita durante o seminário "Perspectivas para o Agribusiness em 2007 e 2008", realizado pela bolsa em São Paulo. O novo contrato de álcool anidro será equivalente a 30 metros cúbicos (30 mil litros), cotado em dólar, e com a possibilidade de entrega física no Porto de Santos. Tais características foram bem aceitas pelos representantes do setor privado. O presidente da União das Indústrias da Cana-de-Açúcar (Unica), Eduardo Pereira de Carvalho, disse que até agora o setor vinha negociando o produto sem uma referência futura, apenas com os preços médios passados. Um dos motivos que justificou o lançamento do contrato, segundo Schouchana, é a forte volatilidade que o papel apresenta, um fator de atração para os investidores. Segundo ele, em uma única safra as cotações podem ir de R$ 500 a R$ 1 mil por metro cúbico. Além disso, a boa correlação com o mercado à vista e a possibilidade de arbitragem de preços são outros atrativos. "Como é um contrato para exportação, quem vende para o mercado externo está livre do pagamento de impostos", explicou. Apesar da característica de exportação, o diretor da BM&F avalia que o contrato atende tanto as demandas externas quanto internas. A escolha fica a cargo do comprador. Segundo ele, se o destino for a exportação, o vendedor tem o compromisso de entregar o produto em Santos, ficando o comprador responsável pelo embarque. No caso de o destino ser o mercado interno, o comprador retira o produto nos postos certificados pela bolsa, desconta o valor do frete e faz o pagamento dos impostos devidos.