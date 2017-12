BM&F faz convênio com Fiesp para incentivar hedge A Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) firmou hoje um convênio educativo com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) para disseminar, entre os industriais brasileiros, a utilização de instrumentos de "hedge" para proteção de investimentos. No Brasil, segundo o presidente da BM&F, Manoel Felix Cintra Neto, menos de 10% das empresas utilizam o instrumento, enquanto nos Estados Unidos e na Europa, o percentual chega a 90%. No âmbito da parceria, a BM&F realiza a partir do dia 7 de agosto o curso 'Hedge corporativo para empresas não-financeiras', de 30 horas, com conteúdo sobre derivativos, controle de riscos e definição de estratégias de hedge com derivativos, voltado para empresários. Hoje, o tema foi apresentado na sede da Fiesp por meio do seminário 'Hedge para exportadores e importadores'.