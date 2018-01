BM&F pretende criar rodas de euro e iene O presidente da Bolsa de Mercadorias e Futuros, Manuel Cintra Neto, prevê a criação das rodas de euro e iene ainda no primeiro semestre deste ano. Segundo ele, assim que os negócios da roda de câmbio pronto tiverem consolidados, a BM&F "imediatamente" lançará essas novas rodas. Embora elas ainda não tenham recebido a aprovação final do Banco Central, "os entendimentos estão muito avançados." Ainda neste ano, Cintra Neto espera que o giro diário de negócios do pronto dobre. Atualmente, esse volume é de US$ 1,5 bilhão ao dia. Neste primeiro dia de funcionamento da roda, 40 corretoras estavam cadastradas na BM&F, mas 35 estavam habilitadas a negociar. Até a noite de ontem, apenas 25 corretoras estavam habilitadas. A roda, que funcionará das 9h às 16h, será formada por 60 operadores. Hoje, excepcionalmente, os negócios começaram às 10h. Entre as corretoras presentes nos negócios hoje estavam: Bradesco, Renascença, Griffo, Liquidez, López León e Link. A abertura foi precedida de discursos, de uma chuva de papéis impressos como se fossem notas de 100 dólares e de uma contagem regressiva a partir de 20. Quando faltavam dez segundos para as 10h, o diretor da clearing de câmbio, Isney Rodrigues, declarou aberto o pregão. Ao apresentar a nova roda, Cintra Neto lembrou que este ano a BM&F comemora 20 anos, celebrados ontem, tendo atingido a quinta posição no ranking mundial das bolsas de derivativos. "O mercado pediu uma referência para o valor da moeda brasileira em relação à estrangeira, que fosse em viva-voz, com cotação instantânea e transparência." O presidente da BM&F lembrou ainda que o lançamento da roda de pronto coincide com um período de valorização do real frente à moeda norte-americana. Mas, citando o ex-ministro Delfim Netto, disse que a única certeza no regime de câmbio flutuante é que ele flutua. Assim, Cintra Neto disse acreditar na importância do mercado para ajustar os preços da moeda.