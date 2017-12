BM&F segue Bovespa e também cancela pregão noturno Em função do cancelamento do pregão noturno (after market) pela Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) também decidiu cancelar o after hour do Ibovespa Futuro. Segundo a assessoria da instituição, os demais mercados futuros serão negociados normalmente. Apesar de as bolsas não confirmarem, o cancelamento dos pregões fora do horário regular é atribuído à onda de violência em São Paulo.